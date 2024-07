Israels Verbrechen in Gaza haben das menschliche Gewissen im Westen geweckt

Teheran (IRNA) - Seyyed Hassan Nasrallah, Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, sagte am Sonntagabend in der zweiten Nacht von Muharram: „Das große und beispiellose Verbrechen, das Israel in Gaza begangen hat, hat das Gewissen der Menschen im Westen geweckt.“

Nach den Verbrechen in Gaza kommt es jede Woche in europäischen Ländern zu antizionistischen Demonstrationen gegen den Völkermord in Gaza. Er betonte erneut die unerschütterliche Entschlossenheit der Hisbollah, Gaza und die palästinensische Nation zu unterstützen, und sagte, dass diese Gruppe aus diesem Grund an der Al-Aqsa-Sturm-Operation beteiligt sei. „Wir hören von allen, die auf uns angewiesen sind, dass wir am richtigen Ort stehen und für diesen Krieg bereit sind“, erklärte er. In einem anderen Teil seiner Rede erörterte der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah die Al-Aqsa-Sturm-Operation und den Konflikt der Hisbollah mit dem zionistischen Regime im Südlibanon.