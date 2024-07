Iran fordert die Aussetzung der Mitgliedschaft Israels im Internationalen Eisenbahnverband

Seyed Miyad Salehi, CEO der Eisenbahngesellschaft der Islamischen Republik Iran und Vizepräsident der Regionalversammlung der UIC Middle Eastern Railways, nahm virtuell an diesen Treffen teil und führte ein Telefongespräch mit Herrn Francois Daun, dem UIC-Exekutivdirektor, über einige bilaterale Fragen und regionale Themen.

Er ging auf die Frage der Suspendierung der Mitgliedschaft der Zionistischen Eisenbahnen ein und verwies auf seinen kürzlich an den Exekutivdirektor der UIC gerichteten Brief: Wir kannten diese Gewerkschaft als internationale technische Organisation und hatten nicht damit gerechnet, dass sich diese Gewerkschaft in politische Fragen einmischen würde.

'Aber das Beharren und die Folgemaßnahmen des früheren Chefs der UIC, die Mitgliedschaft der russischen und belarussischen Eisenbahnen aus dieser Union nach dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine auszusetzen, trotz des Widerstands einiger Mitglieder, darunter der chinesischen und iranischen Eisenbahnen, änderten dieses Verfahren., fuhr er fort.

Laut Salehi schmerzt es angesichts der brutalen Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza und der Tötung von mehr als 30.000 unschuldigen Menschen, Männern und Frauen, großen und kleinen, und der Verwundung von mehr als 100.000 Menschen wirklich im Herzen Die Nichtreaktion auf diese Verbrechen und die Nichteinstellung der Eisenbahn des zionistischen Regimes sind nicht akzeptabel.