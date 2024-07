Irvanis Protestbrief an den Sicherheitsrat nach den falschen Behauptungen der Arabischen Liga

Aufgrund der unbegründeten Behauptungen der Arabischen Liga gegen die Islamische Republik Iran hat Amir Saeid Irvani, der Botschafter und ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, einen Brief an den Sicherheitsrat geschickt.

In diesem Brief verurteilte die Islamische Republik Iran die ungerechtfertigten und unbegründeten Anschuldigungen gegen ihre Souveränität und territoriale Integrität, die in Absatz 11 der Erklärung der Liga der Arabischen Staaten erhoben wurden, aufs Schärfste und wies sie kategorisch zurück.

Die Islamische Republik Iran behauptet erneut ihre unbestreitbare Souveränität über die iranischen Inseln Abu Musa, Große-Tonb und Kleine-Tonb im Persischen Golf.

Die Islamische Republik Iran hat außerdem die Verwendung eines falschen Namens für den Persischen Golf in den Absätzen 11 und 16 der oben genannten Erklärung scharf verurteilt und sie für inakzeptabel gehalten.