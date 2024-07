IRGC erklärt ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Interaktion mit der neuen Regierung

Brigadegeneral Hossein Salami sprach in einer Gratulationsbotschaft an Masoud Pezeshkian zum Sieg der 14. Präsidentschaftswahl über die umfassende Bereitschaft des Korps der Islamischen Revolutionsgarde, die Strategie dieser revolutionären und populären Organisation in Interaktion und Zusammenarbeit mit der Regierung fortzusetzen .

Er sagte: Ich schätze die enthusiastische und fröhliche Anwesenheit verschiedener Mitglieder der iranischen Nation bei der Schaffung dieses politischen Epos sowie die Bemühungen aller Exekutivbeamten, Regulierungsbehörden und Kräfte, die für die Gewährleistung der Sicherheit bei diesem großartigen Ereignis verantwortlich sind.

An Pezeshkian gewandt, sagte General Salami: Ich gratuliere Ihnen aufrichtig zu Ihrem Sieg bei den 14. Islamischen Präsidentschaftswahlen und wünsche Ihnen Erfolg und Stolz bei der Übernahme dieser wichtigen Aufgabe.

„Masoud Pezeshkian“ gewann in der zweiten Runde der 14. Präsidentschaftswahl die Mehrheit der Stimmen und wurde zum gewählten Präsidenten des Volkes.

Mohsen Eslami, der Sprecher der Wahlzentrale des Landes, gab heute Morgen die endgültigen Ergebnisse der Auszählung der 14. Präsidentschaftswahl bekannt.

Die Gesamtzahl der im In- und Ausland erhaltenen Stimmen beträgt 30.530.157. Auf dieser Grundlage beträgt die Stimmenzahl von Masoud Pezeshkian 16.384.403 und die Zahl der Stimmen von Saeid Jalili 13.538.179.