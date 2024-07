Die Hamas fordert die Gewährleistung der von den Vermittlerländern in den Verhandlungen vereinbarten Punkte

Teheran (IRNA) - Osama Hamdan, Mitglied des Politbüros der Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas), sagte am Samstagmorgen: „Die vermittelnden Länder müssen garantieren, was in den Verhandlungen mit dem zionistischen Regime vereinbart wird.“

Hamdan erklärte: „Die Hamas-Bewegung hält an den Grundprinzipien fest, auf deren Grundlage der Widerstand in den vorgelegten Gedanken und Ideen Verhandlungen aufgenommen hat.“ Er fügte hinzu: „Wir haben unsere Flexibilität unter Beweis gestellt, um den Krieg und die Invasion des Feindes in Gaza zu stoppen.“ „Die Rolle des Mediators beschränkt sich nicht nur auf die Präsentation von Gedanken und Ideen, sondern umfasst auch die Sicherstellung dessen, was vereinbart wird“, betonte er. Diese Nachricht wird zeitgleich mit dem Ende der ersten Verhandlungsrunde zwischen dem zionistischen Regime und der Hamas-Bewegung über den Gefangenenaustausch in Doha, der Hauptstadt Katars, veröffentlicht.