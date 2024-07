Erfahren Sie mehr über den gewählten Präsidenten des Iran

Masoud Pezeshkian, der als iranischer Arzt und Politiker bekannt ist, wurde am 29. September 1954 in Mahabad geboren.

In der zehnten Amtszeit war er außerdem Vizepräsident des iranischen Parlaments. Nach Erhalt seines Diploms ging er in die Stadt Zabul in der Provinz Sistan und Belutschistan, um seinen Militärdienst abzuleisten.

Nach dem Ende seines Militärdienstes entschloss er sich, sein zweites Diplom im Bereich der experimentellen Wissenschaften zu erwerben, dann wurde er 1976 an der Universität für medizinische Wissenschaften in Täbris aufgenommen und setzte sein Studium auf dem Gebiet der Medizin fort.

Im Jahr 1993 erhielt er seine Spezialisierung auf Herzchirurgie von der Iranischen Universität für Medizinische Wissenschaften und wurde unmittelbar danach angenommen und begann im Shahid Madani Herzkrankenhaus in Täbris zu arbeiten.

Zuvor war er Minister für Gesundheit, Behandlung und medizinische Ausbildung.

Er hatte sich bereits zweimal für die Präsidentschaftswahlen bei der 11. (2013) und 13. (2021) Präsidentschaftswahl angemeldet.

Er trat 2013 zugunsten von Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani zurück.

Schließlich wurde Pezeshkian bei den gestrigen Wahlen mit 16.384.403 Stimmen zum neunten Präsidenten Irans gewählt.