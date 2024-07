In Europa beginnt die Abstimmung für 2. Runde der 14. Präsidentschaftswahl

Die Stimmabgabe in England als größtem Wahllokal begann um acht Uhr morgens (Ortszeit) und die Iraner gaben ihre Stimme von den ersten Minuten an in den Wahllokalen ab.

Ali Matinfar, der Leiter und Geschäftsträger der iranischen Botschaft in London, gab seine Stimme ebenfalls in der Wahlurne in der Botschaft ab.

Zuvor hatte er mit der Veröffentlichung einer Botschaft die in England lebenden Iraner aufgefordert, „den großen Schritt, den sie letzten Freitag unternommen haben, zur Verwirklichung der republikanischen Säule des Systems zu vollenden“, indem sie sich umfassend an der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen beteiligen.

In England wurden 10 Wahllokale in fünf verschiedenen Niederlassungen in London sowie in Manchester, Birmingham, Newcastle, Glasgow und Cardiff eingerichtet, deren Einzelheiten von der Botschaft des Landes bekannt gegeben wurden.

Der Anführer der Islamischen Revolution hat heute Morgen im Wahllokal 110 seine Stimme abgegeben.

Revolutionsführer sagte: Es ist ein guter Tag, es ist der Tag der Anwesenheit, Teilnahme und Aktivierung unseres lieben Volkes an einer wichtigen politischen Angelegenheit des Landes, nämlich den Wahlen.

'Ich habe gehört, dass die Leidenschaft und das Interesse der Menschen größer sind als je zuvor. Wenn das so ist, ist es erfreulich.', fuhr er fort.