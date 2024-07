Der Führer der Revolution gab seine Stimme ab

Revolutionsführer sagte: Es ist ein guter Tag, es ist der Tag der Anwesenheit, Teilnahme und Aktivierung unseres lieben Volkes an einer wichtigen politischen Angelegenheit des Landes, nämlich den Wahlen.

'Ich habe gehört, dass die Leidenschaft und das Interesse der Menschen größer sind als je zuvor. Wenn das so ist, ist es erfreulich.', fuhr er fort.

Ayatollah Ali Khamenei stellte fest: So Gott will, wird unser liebes Volk Erfolg haben, abstimmen und die Besten auswählen, und in dieser Phase sollten sich die Menschen auf jeden Fall mehr Mühe geben, die Arbeit zu Ende zu bringen und morgen unseren Präsidenten zu haben.

'Möge Gott die Nation erfolgreich machen und das Land gedeihen lassen und alle, die auf diese Weise hart arbeiten, seiner Gnade und Barmherzigkeit unterwerfen.', so er.