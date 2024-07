Teheran (IRNA) - Andrea Di Domenico, Direktor des Büros des Koordinators für humanitäre Angelegenheiten in den besetzten Gebieten, gab diese Erklärungen in einer Videokonferenz aus dem besetzten Jerusalem gegenüber Reportern in New York ab.

Obwohl seit Oktober letzten Jahres in Gaza mehr als 37.000 Menschen getötet und 110.000 vertrieben wurden, wird die Bevölkerung dieses Streifens auf 2.100.000 Menschen geschätzt. „Im Norden von Gaza leben noch immer zwischen 300.000 und 350.000 Menschen, die nicht in den Süden umgesiedelt werden können“, fügte er hinzu.