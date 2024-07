In einem Interview mit Associated Press sagte Naeem Qassem: „Israel ist nicht in der Lage, die Entscheidung zu treffen, einen umfassenden Krieg mit der Hisbollah zu beginnen.“

„Selbst wenn Israel eine begrenzte Operation im Libanon durchführen möchte, sollte es nicht damit rechnen, dass dieser Konflikt begrenzt wird“, fuhr er fort.