China: Ermordung Hunderter Helfer in Gaza ist in der Geschichte beispiellos

Teheran (IRNA) - Chinas Vertreter bei den Vereinten Nationen sagte am Dienstag in einer Rede, dass Hunderte humanitärer Helfer in Gaza getötet worden seien, was eine beispiellose Situation in der Geschichte sei.

Chinas Vertreter im UN-Sicherheitsrat, Liu Jiyi, warnte am Dienstag vor der schlimmen humanitären Lage im Gazastreifen. Er sagte: Die menschliche Katastrophe im Gazastreifen ist von Menschen verursacht. 'Hunderte von Aktivisten im humanitären Bereich wurden in Gaza getötet, was in der Geschichte beispiellos ist.', fuhr er fort. Liu Jiyi fügte hinzu: „Resolution Nr. 2720 basierte auf der Entwicklung der Hilfe für Gaza, aber dieses Problem ist nicht aufgetreten und es sollte eine Untersuchung durchgeführt werden.“ Seit Beginn des Gaza-Krieges haben mindestens 37.900 Palästinenser den Märtyrertod erlitten und 87.000 weitere wurden verletzt. Die Palästinenser kämpfen mit einem gravierenden Mangel an Nahrungsmitteln, Medikamenten und fehlendem Zugang zu Trinkwasser.