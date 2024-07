Iran wird zum landwirtschaftlichen Austauschkorridor der BRICS-Mitgliedsländer

Alireza Mohajer, Leiter der iranischen Delegation beim 14. Treffen der BRICS-Landwirtschaftsminister in Moskau, sagte: Ernährungssicherheit, Entwicklung eines nachhaltigen Handels und die Produktion von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten gehörten zu den Schwerpunkten dieses Treffens.

'Das 14. Treffen der BRICS-Landwirtschaftsminister fand am Donnerstag und Freitag in Moskau statt, zeitgleich mit den Präsidentschaftswahlen des Iran.', fügte er hinzu.

Ihm zufolge umfassen die Mitgliedsländer dieses Gipfels mehr als 40 % der Weltbevölkerung, mehr als 50 % der Nahrungsmittelproduktion der Länder und mehr als 30 % der Weltwirtschaft, die definitiv stärker sind als die Europäische Union und einige andere Länder.

'Bei diesem Treffen wurde das Thema Ernährungssicherheit ausführlich besprochen und beschlossen, dass Länder in Krisenzeiten einander helfen und sich gegenseitig mit den notwendigen Lebensmitteln versorgen können, indem sie die Regeln im kommerziellen Lebensmittelhandel lockern.', so er.

Er sagte: Der Iran befindet sich in einer Region, in der viele der Produkte der BRICS-Mitgliedsländer problemlos über die Nord-Süd- und Ost-West-Korridore, über Schienen-, Luft- und Landwege exportiert werden können, so dass der Iran diese große Kapazität für den Austausch der BRICS-Mitgliedsländer nutzen kann, indem er die Korridore stärkt.