Folter palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen

Teheran (IRNA) - Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis des zionistischen Regimes sagte der Direktor des Shafa-Krankenhauses in Gaza: „Palästinensische Gefangene in den Gefängnissen des zionistischen Regimes sind mit einem gravierenden Mangel an Wasser und Nahrungsmitteln konfrontiert und werden gefoltert und schikaniert.“

„Mohammed Abu Salmiya“ erklärte an diesem Montag: „Das israelische Regime stellt den Gefangenen in seinen Gefängnissen keine medizinische Versorgung zur Verfügung, sondern greift sie entgegen internationalen Konventionen an.“ Nach ihrem aggressiven Angriff auf den Gazastreifen hält die israelische Armee Tausende palästinensische Bürger, darunter Frauen und kleine Kinder, in ihren Haftanstalten gefangen. Zu diesen Gefangenen gehört auch Krankenhauspersonal, darunter auch Personal des Shafa-Krankenhauses. Eine Reihe von Gefangenen starben an den Folgen der Folter in den Gefängnissen. Er forderte internationale Organisationen auf, die Gefängnisse des zionistischen Regimes, in denen palästinensische Gefangene festgehalten werden, zu besuchen und sich über ihre schlechten Bedingungen zu informieren. Das Shafa-Krankenhaus wurde beim Angriff der zionistischen Armee vollständig zerstört.