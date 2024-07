Iran ist eines der aktivsten Länder bei der Schaffung einer Welt ohne Chemiewaffen

In der Zeremonie zum Gedenken an den Nationalen Tag der Bekämpfung chemischer Waffen und den Jahrestag des Chemiewaffenangriffs auf die Stadt Sardasht erklärte Ali Bagheri Kani: „Die Länder, die Saddam bei der Herstellung und dem Einsatz chemischer Waffen gegen den Iran unterstützt haben, unterstützen heute die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit des zionistischen Regimes in Gaza.“

„Dieses Verbrechen war in dieser Hinsicht das schockierendste Verbrechen des Saddam-Regimes. Bis zum Ende des aufgezwungenen Krieges setzte Saddams Regime in fünf Provinzen Irans 500 Mal Chemiewaffen ein“, stellte er fest.

„Laut UN-Dokumenten und Berichten westlicher Geheimdienste spielten westliche Länder die Hauptrolle bei der Ausrüstung und Bewaffnung des Saddam-Regimes. Westliche Länder unterstützten nicht nur Saddam, sondern verteidigten den Diktator von Bagdad auch auf dem Gebiet der Diplomatie“, betonte Bagheri.

„Heutzutage erlauben dieselben Länder die Einfuhr von Medikamenten, die zur Behandlung von Chemiepatienten benötigt werden, nicht. Die Islamische Republik Iran gilt als eines der effektivsten und aktivsten Länder der Welt bei der Schaffung einer Welt ohne Chemiewaffen“, erklärte er.