Verleihung der Ehrendoktorwürde der Imam-Hossein-Universität an den irakischen Wissenschaftsminister

Dr. Mohammad Reza Hassani Ahangar, Präsident der Imam Hossein University, sagte: „Die Imam-Hussain-Universität verlieh dem irakischen Wissenschaftsminister die Ehrendoktorwürde für internationale Studien.“

„Im Einklang mit den Anweisungen zur Umsetzung der Anweisungen von Märtyrer Raisi ist eine der sieben Achsen der Transformation dieser Universität die Internationalisierung und Verallgemeinerung dieser Universität auf andere Universitäten des Landes und der Widerstandsfront“, betonte er.

Bei dieser Zeremonie erklärte der irakische Wissenschaftsminister: „100.000 irakische Studenten studieren im Iran. Bald wird zum ersten Mal die Fakultät für Künstliche Intelligenz an der Universität Bagdad eingerichtet“, fuhr er fort.

„Wenn diese Zusammenarbeit ausgeweitet wird, werden wir uns jeder Herausforderung in der Region stellen. Zum ersten Mal haben wir mit der Medizinischen Universität Teheran eine Vereinbarung zur Gründung einer gemeinsamen medizinischen Fakultät in Kerbela unterzeichnet. In Najjaf soll in Kooperation mit iranischen Universitäten eine weitere Fakultät entstehen“, stellte er fest.

„Mittlerweile belegen irakische Universitäten den ersten Platz unter den arabischen Ländern und den siebten Platz unter anderen Universitäten der Welt, was den Beginn des Einstiegs irakischer Universitäten in internationale Rankings darstellte“, bekräftigte er.