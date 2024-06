Innenminister: Iran hat in wenigen Monaten drei Wahlen abgehalten

Teheran (IRNA) - Mit Blick auf die Durchführung von drei Wahlen in den letzten Monaten fügte der Innenminister hinzu: „Die Beteiligung der Menschen an den aktuellen Wahlen war ebenfalls sehr wichtig und wird auch in der zweiten Phase der Präsidentschaftswahlen berücksichtigt.“

Ahmad Vahidi sagte in einer Pressekonferenz nach dem Ende der ersten Runde der 14. Präsidentschaftswahl: „Ich verkünde das Ende der 14. Präsidentschaftswahl.“ „Auch in den vergangenen Monaten konnten wir gemeinsam einen Erfolg erzielen. Die Wahlen wurden unter vollständiger Sicherheit, vollständiger Gesundheit, ernsthaftem Wettbewerb und wertvoller Anwesenheit von Menschen abgehalten“, betonte er. „Obwohl Kanada behauptete, die Demokratie zu unterstützen, erlaubte es Iranern im Ausland nicht, an der Präsidentschaftswahl teilzunehmen“, stellte er fest. „Der Wahlkampf für Präsidentschaftskandidaten geht von morgen bis Mittwoch weiter. Am Freitag finden Wahlen statt“, erklärte er.