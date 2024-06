Mehr als 27.000 amerikanische Bomben und Raketen auf die Menschen in Gaza

Zwei sachkundige amerikanische Beamte berichteten, dass Washington seit dem 7. Oktober mindestens 14.000 Mark-84-Bomben, 3.000 Luft-Boden-Raketen, 1.000 Mörserbomben, 2.600 Luft-Boden-Bomben und andere Munition und Bomben an das zionistische Regime geschickt habe.

Die Statistiken über Waffenlieferungen zeigen, dass die militärische Unterstützung der USA für das zionistische Regime nicht wesentlich zurückgegangen ist.

Ein Rüstungsexperte am Center for Strategic and International Studies sagte gegenüber Reuters: „Diese Liste zeigt deutlich das erhebliche Ausmaß der US-Unterstützung für (das) israelische (Regime).“