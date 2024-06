Teheran (IRNA) - Das Polizeipräsidium von Sistan und Belutschistan gab in einer Mitteilung bekannt: „Der Soldat Farhad Jalil und der Grenzschutzbeamte Ebrahim Marmzi starben an diesem Samstagmorgen durch den Angriff bewaffneter Krimineller auf ein Fahrzeug mit einer Wahlurne in der Region Jakigor dieser Provinz.

„Um die Wahlurne der Region Jakigor zu stehlen, schossen Bewaffnete aus mehreren Richtungen auf das Auto von Beamten und Polizisten des Wahllokals“, hieß es in dieser Erklärung. Die Erklärung fügte hinzu: „Mit der Tapferkeit des Sicherheitspersonals konnten die Wahllokale beschützt werden, aber fünf Personen von der Exekutive und der Polizei wurden verletzt und ins medizinische Zentrum gebracht, leider starben zwei Personen den Märtyrertod.“