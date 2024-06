Die Botschaften und Konsulate der Islamischen Republik Iran begannen den Wahlverfahren.

Die Präsidentschaftswahlen werden in Peking, Shanghai, Guangzhou und Hongkong abgehalten.

Die Präsidentschaftswahlen des Iran begannen in Australien (in den Städten Canberra, Sydney, Melbourne und Brisbin) am Freitagmorgen.

Der Abstimmungsprozess begann in Seoul und den Städten Busan, Olsan und Dajan Südkoreas.

Mahmoud Adib, der Botschafter der Islamischen Republik Iran in Tiflisi, sagte: „Meine Kollegen und ich sind stolz darauf, ein weiteres goldenes Blatt im Dienst des islamischen Iran zu registrieren.“

Der Wahlverfahren in Tadschikistan begann am Freitag um 8 Uhr morgens.

Etwa 61 Millionen Menschen haben berechtigt, im In- und Ausland zu stimmen.

Die iranischen Präsidentschaftswahlen finden in anderen Ländern der Welt gleichzeitig statt.