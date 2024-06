Im vergangenen Monat gewährte Amerika Israel Militärhilfe in Höhe von drei Milliarden Dollar

Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter gab am Mittwoch bekannt, dass die USA seit dem 7. Oktober letzten Jahres Waffen im Wert von mehr als 6,5 Milliarden US-Dollar an Israel geschickt haben, was allein im Mai fast drei Milliarden US-Dollar entspricht.

Das US-Außenministerium gab letztes Jahr bekannt, dass die USA seit 2009 insgesamt 3,4 Milliarden US-Dollar zum Raketenabwehrbudget beigetragen haben, darunter 1,3 Milliarden US-Dollar für Iron Dome.

In den letzten Jahren wurde das US-Militärhilfebudget für das israelische Regime im Rahmen von Zehnjahresvereinbarungen festgelegt.