Dem Ölministerium gelang es, mit Russland ein des Verstehens zu unterzeichnen, um Iran zum Gasdrehkreuz der Region zu machen; Eine Aktion, die im Einklang mit der Erfüllung des Versprechens des Märtyrerpräsidenten Raisi steht.

Heute (Mittwoch) wurde in Teheran zwischen dem Sonderbeauftragten der Russischen Föderation und dem iranischen Ölminister ein Memorandum of Understanding mit dem Ziel unterzeichnet, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Gasbereich auszubauen und zu stärken, wonach der Export von Es soll russisches Gas in den Iran geliefert werden.

In diesem Zusammenhang wies Ölminister Javad Owji darauf hin, dass das Versprechen von Präsident Raisi den Iran zu einem Gasdrehkreuz der Region zu machen, erfüllt wurde, und sagte: Heute wurde der Vorvertrag für den Transfer von russischem Gas in den Iran mit Herrn Miller, dem Vorstandsvorsitzenden von Gazprom, unterzeichnet.

Gemäß diesem Vorvertrag wird Iran russisches Gas zu einem angemessenen Preis kaufen und es zu einem höheren Preis in den Irak, die Türkei und Pakistan exportieren.