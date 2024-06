Die Demonstrationen gegen Netanyahu in den besetzten Gebieten

Etwa 50 Orte in den besetzten Gebieten sind heute Schauplatz zionistischer Demonstrationen. Ähnliche Demonstrationen finden in New York City in den Vereinigten Staaten statt.

Die Demonstranten fordern ein Ende des Krieges gegen den Gazastreifen und die Rückkehr zionistischer Gefangener aus diesem Gebiet.

Am Montagabend berichteten die Nachrichtenquellen, dass die Zionisten in Tel Aviv eine Demonstration gegen Benjamin Netanjahu, den Premierminister des zionistischen Regimes, abgehalten hätten.