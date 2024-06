Am Jahrestag von Eid al-Ghadir und am Vorabend der 14. Präsidentschaftswahl traf sich eine Gruppe von Menschen aus fünf Provinzen des Landes mit dem Obersten Führer der Islamischen Revolution in Teheran.

Der oberste Führer der Revolution bedankte sich für die Feierlichkeiten des Volkes und sagte: „Eid al-Ghadir gehört allen Muslimen.“

„Heute ist der Tag der Verzweiflung für die Ungläubigen. Dies ist auf die Fortsetzung der politischen Herrschaft des Islam zurückzuführen“, fuhr er fort.

„Wenn die Herrschaft des Islam etabliert ist, wird der Geist des Islam wirklich verwirklicht. Der Geist des Islam ist Imamat. Die Islamische Republik hat gezeigt, dass sie vorankommen kann, ohne auf Ausländer angewiesen zu sein, und hat Fortschritte gemacht“, betonte Ayatollah Khamenei.

„Es war einmal, dass Südafrika ein Land mit einer Struktur der Rassendiskriminierung war, zu dem wir die Beziehungen abbrachen. Als die Rassendiskriminierung dort verschwand, baute der Iran eine Beziehung zu diesem Land auf. In einigen Regierungen, wie beispielsweise der Regierung des Märtyrers Raisi, der an den Prinzipien der Revolution festhielt, wurden unsere internationalen Beziehungen weiter gestärkt“, sagte er.

„Die Nichtabhängigkeit bedeutet nicht Trennung, sondern Mut und nationale Unabhängigkeit, was den Respekt einer Nation in der Welt steigert“, stellte er fest.