Bagheri: Gaza ist der wichtigste Teil der Erklärung des ACD-Außenministertreffens 

Nach dem Treffen der Außenminister dieses Forums in Anwesenheit von 41 ausländischen Delegationen in Teheran fand eine gemeinsame Pressekonferenz zwischen Ali Bagheri und Boranchai Danvivatana, dem Generalsekretär des Asian Cooperation Dialogue Forum, statt.

Ali Bagheri erklärte bei diesem Treffen: In der Situation, dass die Islamische Republik Iran an der Schwelle zum größten Ereignis dieses Jahres steht, nämlich den Präsidentschaftswahlen, findet das Treffen der Außenminister des Asian Cooperation Dialogue Forum aus 41 Ländern in Teheran statt.

Er sagte: Minister und Generalsekretäre internationaler Organisationen nutzten die Gelegenheit des Treffens in Teheran und legten Rahmen für die Zusammenarbeit fest. Heute lagen den Ministern Dokumente zur Zusammenarbeit vor, und das heutige Ergebnis ist die Abschlusserklärung, die die Vision dieser Versammlung für ein weiteres Jahr festlegt.

'Ein Dokument bezog sich auf die Geschäftsordnung für die Tätigkeit des Sekretariats der Versammlung, das andere auf die Geschäftsordnung der Asian Cooperation Dialogue Assembly, die genehmigt wurden.', fuhr er fort.

Ihm zufolge wurden in der Erklärung die Ansichten der Mitgliedstaaten zu regionalen und globalen Entwicklungen und den bestehenden Herausforderungen erwähnt.

'Das wichtigste Thema dieser Erklärung ist die Verbundenheit und das Einfühlungsvermögen der Mitglieder der Versammlung mit den Menschen in Gaza, die sich in vielen schwierigen Situationen befinden. Die Mitglieder brachten ihre Abscheu gegenüber dem Verbrechen des zionistischen Regimes zum Ausdruck und forderten ein schnelles Ende des Krieges in Gaza.', so er.