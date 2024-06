Verhandlungen über die Freigabe der iranischen Devisenressourcen in Bahrain 

Die Verhandlungen zwischen dem Stellvertreter für internationale Angelegenheiten der iranischen Zentralbank und dem Stellvertreter der Zentralbank von Bahrain über die Freigabe der blockierten Devisenressourcen der Islamischen Republik Iran und anderer iranischer Banken in Bahrain haben begonnen und werden fortgesetzt, bis die Ergebnisse erreicht sind.

Am Rande der 50. Jahrestagung der Islamischen Entwicklungsbank in Riad fanden Verhandlungen zwischen den Beamten der Zentralbank Irans und Bahrains statt, um die blockierten Ressourcen der Zentralbank der Islamischen Republik und anderer iranischen Banken in Bahrain freizugeben.

Gestern (Sonntag) und vor dem Besuch des Außenministers von Bahrain in Teheran fanden wirksame Verhandlungen zwischen dem Vizepräsidenten für internationale Angelegenheiten der Zentralbank und dem Vizepräsidenten der Zentralbank von Bahrain statt.

In diesen Verhandlungen betonten beide Seiten die Liberalisierung der iranischen Devisenressourcen in Bahrain, die auf technischer Basis und auf der Grundlage gegenseitigen Respekts erfolgen sollte.

In diesem Treffen wurden auch die Ursachen und Faktoren des Problems sowie die Identifizierung der bestehenden Hindernisse untersucht, was hoffentlich bald zu einem Ergebnis führen und gute Nachrichten veröffentlicht werden wird.