33 % Wachstum der Zolleinnahmen im Frühjahr

Mohammad Rezvani Far verkündete: Im Frühjahr dieses Jahres wurden 49 Milliarden Toman an Zolleinnahmen gesammelt und in die Staatskasse eingezahlt.

'Die Gebühren für die Warenabholung belief sich neben Autos und Mobiltelefonen auf über 600 Dollar, und die Sammlung von Industrie-, Bergbau- und Landmaschinen und -geräten sowie 22 Zolleinnahmen beliefen sich im ersten Quartal dieses Jahres auf 28.300 Milliarden Dollar tomans.', fügte er hinzu.

Der Zollchef fuhr fort: Im ersten Quartal dieses Jahres wurden beim Zoll Mehrwertsteuer im Wert von 21.700 Milliarden Toman erhoben, was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 1402 entspricht.

Laut Rezvani Far beläuft sich der Gesamtbetrag der vom Ort der Einfuhrzölle erhobenen und an die Staatskasse eingezahlten Einfuhrzölle zusammen mit 22 Einnahmequellen für Zölle und Mehrwertsteuer auf 49 Milliarden Toman, was einem Anstieg von 33 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht .