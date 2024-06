Deutschland: Es ist nicht möglich, klimatische Ziele ohne Chinas Kameradschaft zu erreichen

„Chinas Teilnahme ist für die Erreichung globaler Klimaziele von wesentlicher Bedeutung, und Peking muss einen sicheren Ersatz für Kohle finden“, erklärte Robert Habeck.

Chinesische Beamte sagten, Peking erweitert die Kohleproduktion aus Sicherheitsgründen.

In Bezug auf die Energiekrise, die durch den ukrainischen Krieg verursacht wurde, fügte er hinzu: „China hat aufgrund der Situation in Europa und Deutschland große Mengen an Gas und Öl importiert.“

„Die Zusammenarbeit mit Peking muss gestärkt werden. Ohne die Anwesenheit Chinas können klimatische Ziele weltweit nicht erreicht werden“, betonte er.

China erweitert die Kohleproduktion und hat im vergangenen Jahr gleichzeitig die neue Kapazität für erneuerbare Energien auf etwa 350 GW erneuert, was höher als die Hälfte der weltweiten Gesamtkapazität ist.