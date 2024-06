Der Wert der Goldbarren im oben genannten Zeitraum erreichte 5 Millionen US -Dollar, während im vergangenen Zeitraum 5 Tonnen Goldbarren im Wert von 5 Millionen US -Dollar in das Land eintraten.

Dem Bericht zufolge wurden in diesem Zeitraum 4,3 Prozent des Gewichts der importierten Goldbarren durch den Zoll des Flughafens Imam Khomeini eingegeben.

Irans Regierung genehmigte im Jahr 1401, um Einrichtungen zum Import von Goldbars einzurichten, wonach Goldbarrenimporte begannen.