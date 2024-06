Im kürzlich veröffentlichten „World Energy Statistical Review Report“ kündigte das Energieinstitut einen Anstieg der Atomstromproduktion im Iran um ein Prozent im Jahr 2023 an.

Iran hat in diesem Jahr 6,6 Terawattstunden Atomstrom produziert, was einer Steigerung von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die iranische Atomstromproduktion ist in der 13. Regierung um etwa 5 % gestiegen. Iran hatte im Jahr 2020, dem letzten Jahr der 12. Regierung, 6,4 Terawattstunden Atomstrom produziert.

Im Jahr 2023 haben weltweit nur 33 Länder, darunter auch der Iran, Atomstrom produziert. Mit der Produktion von 6,6 Terawattstunden Atomstrom im vergangenen Jahr lag Iran in dieser Hinsicht weltweit auf Platz 30.

Der Anteil Irans an der weltweiten Atomkraft betrug in diesem Jahr nur 0,2 %. Obwohl Amerika die nuklearen Aktivitäten des Iran ablehnt, ist es der größte Atomstromproduzent der Welt und 29 % des weltweiten Atomstroms werden im Jahr 2023 in diesem Land produziert.