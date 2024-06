Safari: Synergien zwischen Ländern sind eines der Ziele des ACD-Außenministertreffen 

Mehdi Safari, stellvertretender Minister für Wirtschaftsdiplomatie des Außenministeriums, sprach in seiner Pressekonferenz heute Nachmittag (Samstag) mit den Medien über die „Abhaltung des Ministertreffens des Asiatischen Kooperationsdialogforums (ACD) in Teheran“.

Erklärung: Morgen und übermorgen findet das 19. Außenministertreffen des Asian Cooperation Dialogue Forum statt, dessen Vorsitz wir seit letztem Oktober innehaben.

'Die erste Sitzung dieses Gipfels wurde von Märtyrer Amir Abdollahian in New York abgehalten und dies ist die zweite Sitzung, die vier Tage vor der Wahl am 24. Juni stattfindet.', fuhr er fort.

Morgen (Sonntag) wird das Treffen von Experten und Führungskräften der Mitgliedsländer diskutieren und Meinungen austauschen, um die neuesten Vereinbarungen über die Verhandlungsachsen für die Durchführung des Ministertreffens am Montag zu treffen.

Außerdem findet am Montag das offizielle Treffen mit der Rede von Ali Bagheri Kani, dem amtierenden Außenminister des Landes, statt.