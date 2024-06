Iran wird zum siebtgrößten Rohstahlproduzenten der Welt

Teheran (IRNA) - Die World Steel Association gab in ihrem neuesten Bericht bekannt: „Irans monatliche Rohstahlproduktion erreichte im Mai dieses Jahres 3,3 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht. Mit dieser Produktionsmenge belegte Iran in diesem Monat den siebten Platz unter den Rohstahlproduzenten weltweit.“

Zum ersten Mal im Jahr 2024 belegte Iran gemessen an der monatlichen Produktion den siebten Platz unter den weltweit führenden Stahlproduzenten. Gemessen an der in den ersten fünf Monaten dieses Jahres produzierten Rohstahlmenge lag unser Land mit einer Produktion von 14 Millionen Tonnen weltweit auf Platz neun nach Deutschland und der Türkei mit einer Produktion von 16.200.000 Tonnen und 15.500.000 Tonnen. Die weltweite Produktion dieses strategischen Produkts hat in diesem Monat 165.100.000 Tonnen erreicht, was einem Anstieg von 1,5 % im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2023 entspricht.