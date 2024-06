Die Soldaten des Feindes unter den schweren Schlägen des palästinensischen Widerstands

Heute, Samstag, sind verschiedene Gebiete des Gazastreifens Schauplatz von Zusammenstößen und Einsätzen der Widerstandskräfte gegen das zionistische Regime.

Selbst in den Gebieten, in denen das zionistische Regime in mehreren Operationen die Zerstörung des Widerstands behauptet hatte, dauern diese Konflikte erbittert an.

Dabei sind seit der Aggression des zionistischen Regimes gegen den Gazastreifen mehr als acht Monate vergangen und die Soldaten dieses Regimes haben wiederholt Operationen in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens durchgeführt, ohne irgendwelche Ergebnisse zu erzielen.

In letzter Zeit haben sich die Konflikte und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Kommandeuren der zionistischen Armee und Netanyahu verschärft.

Nachdem mehr als acht Monate vergangen sind, seit das zionistische Regime ohne Ergebnisse und Erfolge in den Gazastreifen einmarschiert ist, versinkt dieses Regime von Tag zu Tag mehr und mehr in seinen inneren und äußeren Krisen.

In dieser Zeit hat das zionistische Regime nichts anderes erreicht als Kriminalität, Massaker, Zerstörung, Kriegsverbrechen, Verstöße gegen internationale Gesetze, Bombardierung von Hilfsorganisationen und Hungersnot in dieser Region.