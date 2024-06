„Die Iraner dachten, dass sie durch JCPOA-Verhandlungen Erfolg haben könnten. In den Jahren 2005 bis 2017 besuchte ich den Iran jedes Jahr. Nach der Veröffentlichung der Genfer Erklärung im November 2013 änderte sich alles, aber das Problem bestand darin, dass das Abkommen nicht die Tür zum Iran öffnete, wie viele erwartet hatten“, erklärte Karin Kneisel.

„Als der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen aufhob, waren die Vereinigten Staaten nicht ehrlich und hielten an den Sanktionen fest. Keine Bank hatte den Mut, iranische Projekte zu finanzieren“, fuhr sie fort.

„Ich denke, viele Menschen warteten darauf, dass sich die Beziehungen öffneten und der Handel begann, aber das Problem war, dass die USA nie ehrlich zu den Vereinbarungen waren und ihre Sanktionen fortsetzten“, bekräftigte er.

„Ich spreche dem iranischen Volk mein aufrichtiges Mitgefühl für den Verlust seines Präsidenten und Außenministers aus. Es wurde viel darüber gesprochen, ob wir das SWIFT-System in Europa in Betracht ziehen oder alternative Strukturen dafür schaffen könnten. Aber nichts davon hat funktioniert“, stellte sie fest.

„Selbst wenn ein Weg gefunden wird, wird er nur unter einer Biden-Regierung von Dauer sein, und wir können nicht garantieren, was danach passieren wird. Als jemand mit Erfahrung würde ich so etwas niemals tun, wenn ich an der Stelle der Iraner wäre“, sagte sie.