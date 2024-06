„Die Politik der Bundesregierung wird weiterhin auf Weisheit basieren, und wir sind nicht auf der Suche nach Abenteuern, sondern wir wollen schnell die Sicherheit und den Zusammenhalt in Europa wiederherstellen“, fügte er hinzu.

„Die ukrainische Friedenskonferenz ist zu einer neuen Pflanze geworden, die bewässert werden muss, damit sie wächst“, betonte er.

Schulz machte diese Bemerkungen, als die deutsche Regierung zusammen mit anderen westlichen Waffenlieferanten in die Ukraine Ende Mai Kiew erlaubte, ihre Waffen zum Angriff auf Ziele innerhalb Russlands einzusetzen.

Russland hat angekündigt, dass die Lieferung von Waffen an die Ukraine nicht nur zur Schaffung des Friedens in diesem Land beitragen wird, sondern letztendlich auch Länder, die Waffen an die Ukraine liefern, in diesen Konflikt hineinziehen wird.