Zionistische Demonstranten blockierten die Straßen Jerusalems

Die hebräischen Medien berichteten, dass diese Demonstration am Montagmorgen in Jerusalem stattfand und ähnliche Demonstrationen in anderen Gebieten der besetzten Gebiete geplant seien.

Auch die Medien und Oppositionsaktivisten des Kabinetts Benjamin Netanjahu, des Premierministers des zionistischen Regimes, veröffentlichten Bilder der Proteste, die den zweiten Tag in Folge andauerten.

Diesem Bericht zufolge wird erwartet, dass die Demonstration heute fortgesetzt wird und die Demonstranten sich der Nachtdemonstration vor der Knesset anschließen werden.

Danach werden sich die Demonstranten in Richtung Netanjahus Residenz in der Gaza-Straße im besetzten Jerusalem bewegen.