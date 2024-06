Teheran (IRNA) - Halima Begum, die Geschäftsführerin von Oxfam, einer internationalen Hilfsorganisation mit Sitz in England, verurteilte den Verkauf britischer Waffen an das zionistische Regime und erklärte, dass unschuldige palästinensische Kinder und ihre Eltern in Gaza mit britischen Waffen getötet würden.

„Das Vorgehen Londons, Waffen an Israel zu verkaufen und gleichzeitig Gaza humanitäre Hilfe zu leisten, ist intellektuell und moralisch widersprüchlich“, sagte sie. „England sollte aufhören, Waffen an das zionistische Regime zu verkaufen. London kann nicht gleichzeitig humanitäre Hilfe nach Gaza schicken und über seinen Wunsch sprechen, in dieser Region Frieden zu schaffen, aber gleichzeitig seine Bomben an Israel (das Regime) übergeben“, fügte sie hinzu.