Ablehnung des Israel Regimes und seiner Unterstützer sollte sich in den Worten und Taten der Regierungen zeigen

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: Wie der Führer der Revolution in der diesjährigen Hadsch-Botschaft erklärte, bezogen auf die Katastrophen in Gaza; Die diesjährige Bara'ah-Zeremonie bei Hadsch soll über die Hadsch-Saison und Miqat hinaus in muslimisch besiedelten Ländern und Städten auf der ganzen Welt fortgesetzt und über die Hadsch-Pilger hinaus unter den Menschen verbreitet werden.

Laut Kanani sollte sich die Distanzierung vom zionistischen Regime und seinen Unterstützern, insbesondere der amerikanischen Regierung, in den Worten und Taten von Nationen und Regierungen zeigen und das Feld für Henker einschränken.

Ayatollah Khamenei, der Oberste Führer der Islamischen Revolution, nannte in einer Botschaft anlässlich des großen und glorreichen Hadsch-Kongresses „menschliche Reichweite“ und „spirituelle Kraft des Islam“ zwei Seiten der Hadsch-Pflicht.

'In diesem Jahr ist das Thema Bara'ah („Ablehnung der Polytheisten“) noch dringlicher als in der Vergangenheit. Die Tragödien im Gazastreifen, die in unserer Zeitgeschichte beispiellos sind, zusammen mit der Dreistigkeit des rücksichtslosen zionistischen Regimes, das die Verkörperung von Grausamkeit und Schurkerei ist, und natürlich der Niedergang des Zionismus lassen keinen Raum für Rücksichtnahme oder Toleranz durch irgendeine Person, Partei, Regierung oder muslimische Glaubensgemeinschaft. Der diesjährige Bara'ah („Ablehnung der Polytheisten“) sollte über die Hadsch-Zeit und das Miqat hinaus in den von Muslimen bevölkerten Ländern und Städten auf der ganzen Welt fortgesetzt werden und sich über die Hadsch-Pilger hinaus auf die Bevölkerung ausweiten.', hieß in dieser Botschaft.