Der deutsche Bundestag lehnte den Vorschlag ab, die Lieferung von Waffen an das israelische Regime einzustellen

Teheran (IRNA) - Der Bundestag der Bundesrepublik Deutschland hat sich gegen den Vorschlag einer politischen Partei in diesem Land ausgesprochen, die den Waffenexport an das israelische Regime und die Rüstungshilfe für dieses Regime im Gaza-Krieg stoppen will.

Dieser Vorschlag wurde unter dem Titel „Keine Waffen in den Gaza-Krieg schicken, Waffenexporte nach Israel stoppen“ vorgelegt. Sevim Dagdelen, Vertreterin der BSW-Partei im Deutschen Bundestag, sagte: „Israels Angriffe auf Gaza haben nichts mehr mit Selbstverteidigung zu tun.“ „Tausende palästinensische Kinder sind vom Hungertod bedroht, und die rechte Partei des Kabinetts des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, die den Transfer von Hilfsgütern nach Gaza verhindert, ist dafür hauptsächlich verantwortlich“, betonte sie. Nicole Gohlke von der deutschen Linkspartei (Die Linke) unterstützte den jüngsten Vorschlag (Stopp der Waffenexporte an das israelische Regime) und sagte, dass die Fortsetzung dieses Vorschlags eine Kollektivstrafe für Zehntausende unschuldige Menschen wäre.