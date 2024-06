Iranischer Nichtölhandel stieg unter der 13. Regierung um 57 Prozent

Der Chef des iranischen Zolls kündigte in der 13. Regierung ein Wachstum der Nicht-Öl-Exporte um 40 % an und sagte: Irans Handel ohne Öl ist von 74 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf 116 Milliarden Dollar im Jahr 2023 gestiegen, was einer Steigerung von 57 % entspricht.

Mohammad Rezvanifar sagte bei der Versammlung der Wirtschaftsaktivisten: Der iranische Handel ohne Öl (Importe und Exporte) hat im Jahr 2023 116 Milliarden Dollar erreicht, gegenüber 74 Milliarden Dollar im Jahr 2020.

'Auch der Handel ohne Öl stieg gewichtsmäßig von 147 Millionen Tonnen im Jahr 2020 auf 167 Millionen Tonnen, ein Plus von 20 Prozent.', fügte er hinzu.

Ihm zufolge erreichte die Menge der Nichtölexporte im Jahr 2023 49 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 40 % im Vergleich zu 2020 entspricht.