Hamid Nouri wurde freigelassen

Kazem Gharibabadi kündigte in einer online veröffentlichten Nachricht die Freilassung von Hamid Nouri an, einem iranischen Staatsbürger, der illegal in Schweden inhaftiert war.

In dieser Nachricht schrieb er: Ich freue mich, dem lieben Volk Irans mitteilen zu können, dass Herr Hamid Nouri, der seit 2019 in Schweden illegal inhaftiert ist, freigelassen wurde und in wenigen Stunden ins Land zurückkehren wird.

'Dieser Erfolg ist den Bemühungen meiner Kollegen in der Justiz, dem Geheimdienstministerium und dem Außenministerium zu verdanken, insbesondere meinem Bruder Shahid Amir Abdollahian.', fuhr er fort.

Die Oman News Agency gab bekannt, dass Iran und Schweden unter Vermittlung des Sultanats Oman eine Einigung über die gegenseitige Freilassung der in beiden Ländern inhaftierten Bürger erzielt hätten.