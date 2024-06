Die wichtige Botschaft des Sprechers der Al-Qassam-Bataillone an die Pilger der Hadsch-Zeremonie

„Wir bitten die Pilger, ein besonderes Gebet für ihre Brüder in Gaza und Palästina zu sprechen und in diesen großartigen und gesegneten Momenten während der Hadsch-Rituale an Gaza und seine geduldigen und mujahidischen Menschen zu denken“, erklärte Abu Obeidah.

„Während Gottes Gäste die Hajj-Zeremonie durchführen, erfüllen wir im Namen der großen islamischen Ummah die Pflicht des Dschihad gegen Gottes Feinde“, fuhr er fort.

„Der Al-Aqsa-Sturm wurde im Zusammenhang mit der Verteidigung des dritten heiligen Ortes der Muslime gestartet, und die Hadsch-Rituale sind eine gute Gelegenheit, zwei Milliarden Muslime an die Realität unseres Krieges mit dem Feind zu erinnern“, stellte er fest.