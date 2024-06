Tausende akademische Persönlichkeiten in Deutschland forderten den Rücktritt der Ministerin für Bildung und Forschung dieses Landes

Teheran (IRNA) - In einem offenen Brief forderten mehr als 2.000 Wissenschaftler in Deutschland den Rücktritt von Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger wegen ihres Versuchs, Professoren, die pro-palästinensische Studenten verteidigt hatten, die Forschungsförderung zu entziehen.

Zuvor hatten deutsche Medien durch die Veröffentlichung von Berichten enthüllt, dass das Ministerium für Bildung und Forschung dieses Landes versucht, die Professoren deutscher Universitäten zu bestrafen, die die pro-palästinensischen Studenten und ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und Protest verteidigten. Nach der Veröffentlichung dieser Berichte haben mehr als 2.000 Wissenschaftler in Deutschland in einem offenen Brief den Rücktritt der Ministerin für Bildung und Forschung gefordert. Am 8. Mai kündigten mehr als 300 deutsche Wissenschaftler und Professoren ihre Unterstützung für die pro-palästinensischen Proteststreiks auf dem Campus der Freien Universität Berlin an und verteidigten das Protestrecht der Studierenden. Seit Beginn der Konflikte im Gazastreifen und der beispiellosen Tötung von Palästinensern durch die Kräfte des Besatzungsregimes sind mehr als acht Monate vergangen. Die Universitäten in Amerika, Kanada, Schweden, Belgien, Deutschland, Holland, der Schweiz, Frankreich, England und anderen Ländern sind zum Schauplatz antiisraelischer Demonstrationen geworden.