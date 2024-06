„Iran wird nicht zulassen, dass die Zionisten die Sicherheit der Region stören“

Ali Bagheri und der irakische Außenminister Fuad Hussein nahmen an einer Pressekonferenz teil, nachdem sie sich getroffen und miteinander gesprochen hatten.

„Heute sind wir Zeugen eines offenen Völkermords in Gaza. Wir bestehen auf der Beendigung des Kriegsverbrechens gegen die Menschen in Gaza, und islamische Länder sollten dabei helfen, die Verbrechen gegen die Menschen in Gaza zu beenden“, betonte Ali Bagheri.

„Der Iran wird nicht einmal den Zionisten erlauben, die Stabilität und Sicherheit der Region zu stören“, fuhr er fort.

„Alle Länder der Region arbeiten zusammen, um eine sichere und stabile Region aufzubauen, und es sind die Zionisten, die gezeigt haben, dass sie die Hauptursache für Spannungen und Instabilität in der Region sind“, stellte er fest.

„Wenn die Amerikaner in ihren politischen Initiativen entschlossen sind, den Krieg und das Blutvergießen in Gaza zu stoppen, sollten sie aufhören, den Zionisten zu helfen, insbesondere mit Waffen und Militärhilfe“, erklärte Bagheri.