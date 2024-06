Hamas: Blinken ist für die Störung der Vereinbarung für einen Waffenstillstand verantwortlich

Die Hamas-Bewegung gab in einer Erklärung zum vorgeschlagenen US-Plan für den Waffenstillstand bekannt: „Trotz der Bemühungen des Besatzungsregimes, das Verbrechen in Gaza fortzusetzen, hat die Hamas in allen Phasen der indirekten Verhandlungen über den Waffenstillstand positiv reagiert.“

Die Hamas-Bewegung verurteilte auch die Äußerungen des US-Außenministers, in denen er die Bewegung für die Behinderung eines Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen verantwortlich machte.

In dieser Erklärung betonte die Hamas, dass sie schon immer den Krieg beenden und Gefangene austauschen wollte und begrüßte den Plan von Joe Biden und die Resolution des Sicherheitsrats deutlich.

Die Hamas-Bewegung hat auch betont, dass das zionistische Regime entgegen der Behauptung Amerikas keinen dieser Pläne akzeptiert.