Kanani verurteilt die Tötung unschuldiger Menschen im Sudan

Nasser Kanani, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, bezeichnete die Tötung und Veletzung Hunderter unschuldiger Menschen, darunter Frauen und Kinder, bei dem Angriff auf das Dorf „Wad al-Nura“ als schockierend und schockierendes Ereignis.

'Die Islamische Republik Iran ist besorgt über die Fortsetzung des Bürgerkriegs im Sudan und die schmerzhafte Lage unschuldiger Bürger in verschiedenen Konfliktgebieten dieses Landes.', fügte er hinzu.

Der Sprecher des Außenministeriums drückte sein tiefes Mitgefühl mit den Hinterbliebenen in den anhaltenden Konflikten aus und forderte die schnelle Rückkehr von Frieden und normalen Lebensbedingungen in diesem Land sowie ein sofortiges Ende der Tötung und Massaker an unschuldigen Menschen im Sudan.

Er betonte auch die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, insbesondere der Menschenrechtsinstitutionen, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die aktuelle Situation im Sudan zu beenden.