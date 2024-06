Die Mitgliedschaft in BRICS und Shanghai ist das Erbe von Märtyrer Raisi

„Meine Reise nach Russland diente der Teilnahme am Treffen der BRICS-Außenminister, das als erstes Treffen der BRICS nach der offiziellen Mitgliedschaft Irans gilt“, fügte Ali Bagheri Kani hinzu.

„Um seine Ziele voranzutreiben, muss der Iran als Macht seine Sichtweise in Form multilateraler Mechanismen darlegen. Die Präsenz Irans in einer Gruppe wie BRICS ist für das Land von strategischer Bedeutung“, betonte er.

„Auf Einladung Russlands fand ein Treffen unter Anwesenheit von BRICS-Ministern und BRICS-Freunden mit 22 Ländern statt, was das weltweite Interesse an BRICS zeigt. Am Rande dieses Treffens fanden außerdem 15 bilaterale Treffen der Außenminister statt“, stellte er fest.