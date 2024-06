Der umfangreichste Angriff der Hisbollah mit 100 Raketen

Das al-Mayadeen-Netzwerk kündigte außerdem den Abschuss von Hisbollah-Raketen in das besetzte Palästina an und verkündete: „Dieser Raketenangriff sei der umfangreichste Angriff, gemessen an der Anzahl und Art der Raketen.“

Das Zionistische Radio gab bekannt, dass mindestens 100 Raketen auf den besetzten palästinensischen Norden abgefeuert wurden.

Die Medien des zionistischen Regimes berichteten auch über den direkten Angriff der Hisbollah auf den Rüstungskonzern „Rafael“ dieses Regimes.

Diese Medien berichteten auch, dass nach den Raketenangriffen der Hisbollah heute in vielen Teilen der Stadt „Safed“ der Strom abgeschaltet sei.

Eine große Anzahl von Raketen traf auch den strategischen Luftwaffenstützpunkt Miron des zionistischen Regimes und seine Umgebung.