Der Ökumenische Rat der Kirchen fordert einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza

Der in der Schweiz ansässige Rat betonte am Dienstag in einer Erklärung, dass der Krieg und das Leid im Gazastreifen durch „die Art der Aktionen der israelischen Armee in der Region und die Nichteinhaltung der Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts und der Ethik“ verursacht werden ."

Der Ökumenische Rat der Kirchen forderte „den bedingungslosen Zugang zu humanitärer Hilfe und die Bereitstellung ausreichender Hilfe für Menschen in Not sowie den Beginn des politischen Prozesses, damit die Menschen in der Region in Frieden und Würde leben können“.