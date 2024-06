Mit welchen Menschenrechtsstandards sind Sanktionen gegen behinderte Menschen im Iran vereinbar?

Auf der 17. Konferenz der Mitgliedstaaten des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die vom 11. bis 13. Juni 2024 im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York stattfand, sagte er: „Die Islamische Republik Iran wird alle Anstrengungen unternehmen, um die von Menschen mit Behinderungen benötigten Dienste in Übereinstimmung mit der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen quantitativ und qualitativ zu entwickeln.“

„Dies geschieht in einer Situation, in der die grausamen Sanktionen der Vereinigten Staaten und vieler westlicher Länder gegen die Islamische Republik Iran erhebliche Auswirkungen auf die Kosten für Rehabilitationsartikel, spezialisierte Dienstleistungen und die Wirtschaftskraft der von diesen Dienstleistungen abgedeckten Menschen hatten“, fügte er hinzu.

„Nun müssen die internationale Gemeinschaft und Menschenrechtskreise diese Fragen beantworten: Mit welchen Menschenrechtsstandards ist der Boykott der Behinderten-Gemeinschaft im Iran vereinbar?“, betonte er.

„Die systematische Unterdrückung des unterdrückten palästinensischen Volkes durch das zionistische Regime ist eine deutliche Erinnerung an das schrecklichste Kapitel in der Geschichte der Menschheit“, schloss er.