Bagheri: Iran und Russland sind entschlossen, ihre Beziehungen auszubauen

In einem Interview mit dieser russischen Nachrichtenagentur sagte Ali Bagheri am Rande des BRICS-Außenministertreffens in Russland: Iran und Russland seien zwei Nachbarländer mit historischen und tief verwurzelten Beziehungen.

Er wies darauf hin, dass sich die Beziehungen zwischen dem Iran und Russland in den letzten Jahren stark erweitert hätten und gemeinsame Drohungen gegen die beiden Länder Teheran und Moskau gemeinsame Chancen eröffnet hätten.

Der amtierende iranische Außenminister erklärte: Auf dieser Grundlage sind beide Länder ernsthaft und fest entschlossen, ihre bilaterale Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen auszubauen.

'Der wachsende Trend der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zeigt, dass die Staats- und Regierungschefs beider Länder entschlossen sind, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken und alle Möglichkeiten zum Wohle der beiden Länder und der beiden Nationen zu nutzen.', so er.